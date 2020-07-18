Зеленский: в искусстве нет границ, его цель вдохновлять и наполнять счастьем

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, - говорится в приветствии.Президент Украины выразил уверенность, что для искренних чувств не нужен переводчик. Единый, универсальный язык, понятный каждому, это музыка., - подчеркивается в приветственном адресе.Украинский лидер пожелал участникам и зрителям концерта вдохновения, творческих побед, мира и согласия.Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим отметил, что близость белорусского и украинского языков способствует быстрому нахождению общих решений в двусторонних отношениях. Дипломат выразил уверенность, что во время одного из будущих фестивалей будет реализован проект и в городе над Двиной появится памятник княгине Ольге, основательнице Витебска.После официальной церемонии в Летнем амфитеатре начался концерт. На сцену выходили как известные артисты, так и молодые. Свою музыку дарили Тина Кароль, Ирина Билык, Николай Гнатюк, Павел Зибров, квартет "Гетьман". Вместе с украинцами спели и белорусские исполнители - Алена Ланская и Анатолий Ярмоленко.Бурно публика встретила Таисию Повалий. В прошлом году на площади лауреатов в Витебске зажглась ее звезда. Народная артистка Украины со сцены признавалась в любви к фестивалю и витебским зрителям., - сказала певица.Еще один взрыв аплодисментов вызвала украинская группа Kazka, которая песней "Плакала" прославилась на весь мир. Тепло эту композицию встретил и витебский зал.Вечером в Летнем амфитеатре состоится еще одна программа "Шансон ТВ - все звезды". На сцену выйдут Елена Ваенга, Олег Газманов, Сосо Павлиашвили, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и другие.XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" закроется завтра, 19 июля.