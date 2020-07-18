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  2. Зеленский: в искусстве нет границ, его цель вдохновлять и наполнять счастьем

Зеленский: в искусстве нет границ, его цель вдохновлять и наполнять счастьем

В искусстве нет границ, его цель вдохновлять и наполнять счастьем. Об этом говорится в приветствии Президента Украины Владимира Зеленского гостям и участникам Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", которое зачитал на гала-концерте исполнителей страны-соседки "З Україною в серці" первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

"Гостеприимная белорусская земля встречает сегодня украинских мастеров и их поклонников, которые вместе создают праздник хорошего настроения, настоящей дружбы и вечных ценностей. В искусстве нет границ, его цель вдохновлять и наполнять счастьем", - говорится в приветствии.

Президент Украины выразил уверенность, что для искренних чувств не нужен переводчик. Единый, универсальный язык, понятный каждому, это музыка. "А над этим - песня, которая является уникальным способом объединения сердец, нации и народов. Убежден, что нынешний концерт под названием "З Україною в серці" станет праздником украинской культуры в северной столице Республики Беларусь - нашего хорошего соседа и друга. Верю, что выступления украинских артистов, разнообразие музыкальных образов и искренность исполнения оставит яркие, незабываемые впечатления, потому что они рождаются в глубине сердца народа Украины", - подчеркивается в приветственном адресе.

Украинский лидер пожелал участникам и зрителям концерта вдохновения, творческих побед, мира и согласия.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим отметил, что близость белорусского и украинского языков способствует быстрому нахождению общих решений в двусторонних отношениях. Дипломат выразил уверенность, что во время одного из будущих фестивалей будет реализован проект и в городе над Двиной появится памятник княгине Ольге, основательнице Витебска.

После официальной церемонии в Летнем амфитеатре начался концерт. На сцену выходили как известные артисты, так и молодые. Свою музыку дарили Тина Кароль, Ирина Билык, Николай Гнатюк, Павел Зибров, квартет "Гетьман". Вместе с украинцами спели и белорусские исполнители - Алена Ланская и Анатолий Ярмоленко.

Бурно публика встретила Таисию Повалий. В прошлом году на площади лауреатов в Витебске зажглась ее звезда. Народная артистка Украины со сцены признавалась в любви к фестивалю и витебским зрителям. "Беларусь называю своей творческой родиной. Именно "Славянский базар" дал мне путевку в музыкальную жизнь, спасибо ему за это", - сказала певица.

Еще один взрыв аплодисментов вызвала украинская группа Kazka, которая песней "Плакала" прославилась на весь мир. Тепло эту композицию встретил и витебский зал.

Вечером в Летнем амфитеатре состоится еще одна программа "Шансон ТВ - все звезды". На сцену выйдут Елена Ваенга, Олег Газманов, Сосо Павлиашвили, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и другие.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" закроется завтра, 19 июля.
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