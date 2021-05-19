Зайцев: в последнее время набирает обороты такой вид киберпреступлений, как сваттинг

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– сказал эксперт.Данный термин подразумевает заведомо ложное сообщение об опасности. По словам Владимира Зайцева, в большей степени сваттинг распространен среди молодежи, особенно – в различных группах по интересам. В пример гость «Будней» привел сообщества в онлайн-играх:В подобных ситуациях с ложными заявлениями об опасности, по словам Владимира Зайцева, часто используются анонимные сервисы. Делается это для того, чтобы сложнее было вычислить сообщившего.– добавил специалист.Спикер подчеркнул:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.