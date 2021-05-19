Об этом полковник милиции Владимир Зайцев – заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Сваттинг – это такой вид киберпреступлений, который в последнее время набирает обороты, – сказал эксперт.
Данный термин подразумевает заведомо ложное сообщение об опасности. По словам Владимира Зайцева, в большей степени сваттинг распространен среди молодежи, особенно – в различных группах по интересам. В пример гость «Будней» привел сообщества в онлайн-играх:
– Сваттинг в первую очередь свойственен среде, где люди (чаще всего молодые) объединяются по каким-то целям. Например, в онлайн-играх. У них есть термин «вызвать милицию на дом» – когда для того, чтобы, к примеру, достать обидчика, ему на дом вызывают правоохранителей.
В подобных ситуациях с ложными заявлениями об опасности, по словам Владимира Зайцева, часто используются анонимные сервисы. Делается это для того, чтобы сложнее было вычислить сообщившего.
– Известны случаи, когда [ложное сообщение об опасности] делалось за деньги, в виде услуги. Например, чтобы сорвать контрольную в школе, – добавил специалист.
Спикер подчеркнул: «За заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена серьезная уголовная ответственность по статье № 340 УК РБ – от трех до семи лет лишения свободы. Плюс штрафы, которые в некоторых случаях достигают значительных сумм».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Зайцев: в последнее время набирает обороты такой вид киберпреступлений, как сваттинг
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