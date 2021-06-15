Одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли оспорила информацию о возможной утечке COVID-19 из лаборатории института и сообщила, что доказательств этого факта нет, передает РИА Новости.
Напомним, что город Ухань, расположенный в КНР, стал эпицентром распространения коронавирусной инфекции в 2020 году.
Ши Чжэнли в разговоре с журналистами New York Times ответила четким "нет" на вопрос о наличии источника нового COVID-19 в лаборатории до начала пандемии. Вирусолог заявила, что подобные подозрения являются безосновательными.
– Каким образом могу я предоставить доказательства о чем-то, когда доказательств нет... Я не знаю, как мир пришел к этому, постоянно выливая грязь на невинных ученых, – отметила вирусолог, комментируя сообщения о коронавирусной инфекции в лаборатории в Ухане.
Фото: pixabay.com
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Заявление об утечке коронавируса из лаборатории опровергли
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