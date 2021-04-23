Заяц: юго-восточный регион должен быть на уровне всей Могилевской области

Делается все, чтобы именно юго-восточные районы Могилевщины жили не хуже других в разрезе области. Такое мнение сегодня высказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц перед пленарным заседанием Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания, которое проходит в Славгороде. Руководитель области отметил, что Президент поставил конкретную задачу – обеспечить в ближайшем пятилетии уровень жизни людей юго-восточных территорий не ниже, чем средний по Могилевской области.



– В состав юго-восточного региона входит семь районов Могилевской области. Среди них и те территории, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В 2015 году Указом № 235 была принята Программа по развитию юго-востока. И с 2016 по 2020 годы территории существенно добавили в своем развитии. В реальный сектор экономики вложено немало финансовых средств, – отметил Леонид Заяц.



По словам председателя Могилевского облисполкома, выручка от реализации продукции увеличилась в 2 раза, в 1,7 раза – заработная плата. К тому же выросли показатели производства молока. За 2020 год, к примеру, юго-восток прирос в 1,4 раза по производству зерна, в 1,7 раза – рапса. В результате за прошлый год он обеспечил рост денежной выручки, увеличил производительность в 1,2 раза по сравнению с 2019 годом. Это позволило повысить труженикам села заработную плату.



– Эти районы должны прирастать более быстрыми темпами и сравняться со среднеобластным показателем Могилевщины. Поэтому сюда вкладываются средства в обновление машинно-тракторного парка, закупку минеральных удобрений. Стоит задача за текущую пятилетку обеспечить рост заработной платы не менее чем в 1,5 раза. По итогам первого квартала можно сказать, что все районы юго-восточного региона обеспечили прирост молока на 8,2 процента. Это позволило увеличить денежную выручку, прибыль от реализации, – добавил Леонид Заяц.



Предпринимаются дополнительные шаги и для улучшения социальной составляющей районов. В Костюковичах, к примеру, идет завершение строительства Дома культуры, в Хотимске планируется построить плавательный бассейн, в Черикове – отремонтировать ряд школ. В Костюковичском и Краснопольском районах практически завершена газификация агрогородков.



– Все это делается для людей, которые там живут, – заключил председатель Могилевского облисполкома.