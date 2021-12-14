Заяц: искренне рад, что имел возможность трудиться на земле, которая взрастила первого Президента нашей страны

Об этом на сессии Могилевского областного Совета депутатов, где сегодня Анатолий Исаченко был утвержден в качестве председателя Могилевского облисполкома, заявил экс-губернатор региона Леонид Заяц. В первую очередь он поблагодарил собравшихся за проделанную совместную работу:
– Я искренне рад, что имел такую возможность – трудиться на той земле, которая взрастила и воспитала первого Президента нашей страны. Поверьте мне, что это непростая ноша – подтвердить свою значимость в этой высокой должности. Этот отрезок моей жизни, моей биографии – самое ценное, самое сокровенное, которое останется со мной на всю мою жизнь.
Леонид Заяц пожелал Анатолию Исаченко, чтобы регион достиг убедительного экономического роста, а все труженики – материального благосостояния:
– И чтобы никто не сомневался в правильности политического курса нашего государства.
Фото: БЕЛТА