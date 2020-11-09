С 9:00 до 10:00 10 ноября пользователи могут столкнуться с проблемами в работе сайта Белорусской железной дороги и мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», сообщает "Минск-Новости".
На это время запланированы технические работы. Вероятно, не будет доступна функция покупки электронных билетов на поезда с ненумерованными местами. В указанное время лучше обратиться в билетные кассы.
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Завтра возможны сбои в работе сайта и мобильного приложения БЖД
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ