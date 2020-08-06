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Завтра на первом энергоблоке БелАЭС стартует загрузка ядерного топлива

Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС начнется завтра. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.

"7 августа начнется загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС. Это один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию", – цитирует Козлович БЕЛТА.

Всего в августе в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт возводится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца на Гродненщине. Генподрядчиком выступает Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главной их особенностью является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.

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