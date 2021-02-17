Завершилась вакцинация белорусских медработников первой дозой вакцины «Спутник V»

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Отмечается, что первыми прививались медработники, находившиеся в зоне риска.В Минздраве подчеркнули, что препарат распределялся по регионам в зависимости от учреждений здравоохранения.привели цифры в ведомстве.В Минздраве добавили, что на сегодняшний день вакцинацию прошли те медработники, которым это было разрешено по состоянию здоровья.Кроме того, завершен процесс вакцинации работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.