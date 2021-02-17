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Завершилась вакцинация белорусских медработников первой дозой вакцины «Спутник V»

Завершилась вакцинация медработников Беларуси первой дозой российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

Архивное фото

Отмечается, что первыми прививались медработники, находившиеся в зоне риска.

В Минздраве подчеркнули, что препарат распределялся по регионам в зависимости от учреждений здравоохранения. 

– Из числа медработников, которые подали заявки на первый этап вакцинации, в Брестской области привиты 3460 человек, в Витебской – 3950, Гомельской – 5495, Гродненской – 1795, Минске  – 2285, Минской области – 2324, Могилевской –1635, – привели цифры в ведомстве.

В Минздраве добавили, что на сегодняшний день вакцинацию прошли те медработники, которым это было разрешено по состоянию здоровья. 

Кроме того, завершен процесс вакцинации работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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