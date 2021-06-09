Гидроиспытания первого и второго контуров второго энергоблока БелАЭС завершены. Об этом сообщает БЕЛТА.
– В соответствии с программой этапа предпусковых наладочных работ, на втором энергоблоке БелАЭС успешно завершены гидравлические испытания и циркуляционная промывка трубопроводов и оборудования первого и второго контуров реакторной установки. Этот технологический процесс проходил при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок. Гидроиспытания подтвердили прочность первого и второго контуров энергоблока, в том числе качество изготовления и монтажа оборудования и трубопроводов, – уточнили в пресс-службе Министерства энергетики.
На следующем этапе пусконаладочных работ будет осуществляться горячая обкатка реакторной установки, задачей которой является подтверждение работоспособности основного и вспомогательного оборудования реактора на рабочих параметрах.
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Завершены гидроиспытания первого и второго контуров второго энергоблока БелАЭС
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