Следственным управлением КГБ передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк». Об этом информирует пресс-служба КГБ.
Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела.
В КГБ отметили, что ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил.
Мера пресечения в отношении фигурантов оставлена прежней: семь человек, в том числе В.Бабарико, находятся под стражей, один – под домашним арестом.
Фото: БЕЛТА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка
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