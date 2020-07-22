В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая завершена прокладка железнодорожного участка в рамках проекта строительства железной дороги Голмуд – Корла. Полностью завершена укладка рельсов этой железнодорожной магистрали, соединяющей провинцию Цинхай и Синьцзян-Уйгурский автономный район. Эту железную дорогу, общая протяженность которой составляет около 1213,7 километра, откроют для движения поездов до конца текущего года, пишет «Синьхуа».
Фото: «Синьхуа»
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Завершена прокладка железной дороги Голмуд – Корла в Китае
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