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Завершена натяжка вантов железнодорожного мегамоста через реку Сицзян

Строители компании China Railway 11th Bureau Group завершили натяжку вантов вантового мегамоста через реку Сицзян Наньшаганской железной дороги в китайской провинции Гуанчжоу. Это один из ключевых объектов "твердой" инфраструктурной взаимосвязанности региона "Большого залива" Гуандун – Сянган – Аомэнь. Планируется, что смычка моста произойдет в конце июля, информирует "Синьхуа".










Фото: "Синьхуа"
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