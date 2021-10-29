Затмение, влияние Урана и новолуние в Скорпионе: астролог поделилась прогнозом на ноябрь

Казалось, стоит пережить период ретроградности –и можно выдохнуть. Он завершился, но ноябрь все равно таит в себе много сюрпризов. Каких – рассказала астролог Анастасия Воскресенская в своем новом Instagram-посте.
"Ноябрь подводит нас к затмениям, важным фоновым изменениям и медленной развязке многих внешних процессов, которые закладывались с начала 2021 года", – вводит в курс дела специалист.
Первую часть месяца, как рассказала она, Солнце будет в оппозиции к Урану – планете свободы, бунтарства и неожиданностей. В это время обострится желание почувствовать свободу, захочется перемен. Астролог предупредила, что эти перемены могут оказаться крайне сложными. Возможны чрезмерная раздражительность, ментальное беспокойство, нервное перевозбуждение.
"Желание отстоять свою независимость, свободу, свою точку зрения будет как никогда сильно, но помните, что это напряженный аспект и победителей не будет", – написала она и посоветовала не тратить энергию впустую.
Эксперт порекомендовала быть осторожными при использовании электроприборов, техники, взрывоопасных веществ и пиротехники. В ноябре, вплоть до 20-го числа, она советует не прибегать к экстремальным развлечениям и отказаться от прыжков с высоты.
5 октября состоится интересное новолуние в знаке зодиака Скорпион. Астролог назвала его мощным и обновляющим:
"То, что вы заложите энергетически в этот день, может дать хорошие плоды. Да, ноябрьское новолуние тоже осложняется Ураном, но для тех, кто хочет обновиться, войти в новый этап, сбросить старую шкурку – это идеальное время. Медитации, аффирмации, карты желаний и все, что близко к этому, будут эффективны. Может быть потребность в принятии важных, кардинальных решений в первые дни месяца, однако начинать реализовывать их советую как минимум после этого новолуния, а лучше после 8-го числа", – поделилась советами Анастасия Воскресенская.
Она добавила, что сразу после новолуния и Венера, и Меркурий поменяют знаки. Это приведет к появлению новых мыслей и чувств. Венера, перешедшая в Козерог, даст много эмоционального равновесия, конкретики, рациональности.
"С 11 по 20 ноября Уран, но уже в соучастии с другими травматичными планетами, будет формировать не самую мягкую конфигурацию на небе. Необходима внимательность на дорогах и с транспортными средствами, любым огнем, током, пиротехникой, оружием и взрывчатыми веществами. Крайне плохое время для экстрима", – предупредила астролог.
Повышенную ментальную активность астролог посоветовала использовать во благо. Она считает, что в это время стоит заняться поиском креативных решений и, возможно, даже поработать над какими-либо новыми проектами.
Главным событием месяца она назвала лунное затмение 19 ноября:
"Оно открывает коридор затмений до декабря. Не стоит бояться этого космического явления, у каждого оно связано с личной историей. Некоторые люди могут вовсе не ощутить его влияния. Затмение влияет на глобальные процессы в обществе, на сферы экономики и финансов. Накануне затмения нередко происходят судьбоносные события. Наша задача – быть очень внимательными и прислушиваться к пространству. Может обостриться чувствительность, не советую горячиться. Больше всего затмение затронет представителей подвижного креста – Тельцов, Водолеев, Скорпионов и Львов", – рассказала астролог.
С 19 ноября начнется статика Нептуна: возможны сонливость, чувствительность у одних и творчество, романтическое настроение у других. Специалист посоветовала не употреблять вредную пищу, так как есть вероятность отравлений. В это время результативными будут медитации.
"Конец месяца даст больше возможностей и движения. С 25-го числа вам станет легче, вы почувствуете поддержку. Меркурий перейдет в знак Стрельца и тем самым добавит вам оптимизма", – добавила она.
Анастасия Воскресенская подвела итог:
"Нас ждет интересный месяц. Помните, что это общий фон, а каждый имеет свою прогностику. Скоро у нас будет возможность выходить на более тонкие ритмы, я советую как можно больше прислушиваться к себе. Желаю всем чудесного и творческого ноября! "
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