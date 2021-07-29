Заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказала, была ли пауза в ее творчестве из-за пандемии COVID-19.
- У каждого исполнителя есть песни, до которых не доходят руки. Мне в прошлом году удалось доработать песню на музыку легендарного композитора Измаила Капланова «Ой, гуляла мая доля…»: она ждала своего часа около 10 лет. Это последняя работа в его творчестве. В период пандемии я сняла и клип, - пояснила артистка.
За прошлый год творческая копилка Ланской пополнилась еще одним треком «Ты мой», также был выпущен ремикс. Это ее совместная работа с популярным белорусским исполнителем Максом Лоренсом.
Певица также рассказала, что в 2020-м белорусские знаменитости принимали участие в благотворительных мероприятиях, акциях и марафонах.
7 сентября 2021 года Алена Ланская приглашает всех желающий на свой первый сольный концерт, который состоится во Дворце Республики.
- Такого большого концерта у меня не было, хотя идея зрела давно. Хочется поделиться и опытом, и своими переживаниями, с которыми я шла по творческому пути. Для меня важно видеть в зале глаза тех, кто меня уважает и любит. Хочется сделать праздник, который мы заслужили. Это будет хороший вечер с позитивной музыкой и настроением, - отметила звезда.
Исполнительница добавила, что подготовка к концерту делается силами белорусской команды, которая, кстати была задействована и в организации шоу "DIVA" украинской певицы Ани Лорак и концерта Сергея Лазарева.
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Заслуженная артистка Беларуси: для меня важно видеть в зале глаза тех, кто меня уважает и любит
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Николай ЩЕКИН
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