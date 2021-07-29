Заслуженная артистка Беларуси: для меня важно видеть в зале глаза тех, кто меня уважает и любит

пояснила артистка.За прошлый год творческая копилка Ланской пополнилась еще одним треком «Ты мой», также был выпущен ремикс. Это ее совместная работа с популярным белорусским исполнителем Максом Лоренсом.Певица также рассказала, что в 2020-м белорусские знаменитости принимали участие в благотворительных мероприятиях, акциях и марафонах.7 сентября 2021 года Алена Ланская приглашает всех желающий на свой первый сольный концерт, который состоится во Дворце Республики.- отметила звезда.Исполнительница добавила, что подготовка к концерту делается силами белорусской команды, которая, кстати была задействована и в организации шоу "DIVA" украинской певицы Ани Лорак и концерта Сергея Лазарева.