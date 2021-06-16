Заседание Палаты представителей состоится 17 июня

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Планируется обсудить проекты законов "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год" и "Об утверждении отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2020 год".Также депутаты рассмотрят законопроекты "О взносах в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", "Об изменении законов по вопросам судебно-экспертной деятельности", "О ратификации Рамочного соглашения между Республикой Беларусь и Фондом международного развития ОПЕК" и другие вопросы.Кроме того, парламентарии обсудят проект рекомендаций по итогам парламентских слушаний "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР".