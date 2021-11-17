Зась: прессинг на страны ОДКБ принимает форму информационной агрессии

Это подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в Москве на девятой встрече секретарей советов безопасности государств СНГ, сообщается на сайте ОДКБ.
– Одним из инструментов деструктивного воздействия на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в государствах стало использование современных информационно-коммуникационных технологий. Осуществляемый информационный прессинг сегодня принимает форму информационной агрессии, – обратил внимание Станислав Зась.
Он также отметил, что в глобальном плане мир сегодня переживает очень острую фазу своего развития.
– Кризис в международных отношениях отягощен небывалыми трудностями. Существует общемировая тенденция разрастания кризисных явлений практически во всех сферах жизни и деятельности современной цивилизации. Кроме всего прочего, к таким традиционным вызовам и угрозам, как терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, нелегальная миграция, добавляются все новые, – добавил Станислав Зась.
Так, реальным вызовом для всего мирового сообщества остается пандемия коронавируса.
– Крайне тревожной стала тенденция подмены традиционных моральных и культурных ценностей на чуждые человеческой природе стереотипы. На их внедрение в жизнь и быт людей, прежде всего молодежи, направлен мощный потенциал медиа- и интернет-ресурсов, – заключил генсек ОДКБ.
Фото: ОДКБ