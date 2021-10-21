Зась посетит учения ОДКБ вблизи таджикско-афганской границы

Фото: пресс-служба ОДКБ

23 октября генеральный секретарь прибудет на полигон Харбмайдон, расположенный в 20 км от таджикско-афганской границы. Там состоится заключительный этап совместных учений "Взаимодействие-2021" коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, "Поиск-2021" сил и средств разведки и "Эшелон-2021" подразделений материально-технического обеспечения коллективных сил.Отмечается, что Станислав Зась будет наблюдать за действиями войск и спецподразделений, которые отработают проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства – члена ОДКБ боевиков международных террористических организаций.