Зась: парламентское измерение является одной из основ ОДКБ

Рабочая встреча членов Постоянного совета ОДКБ с полномочными представителями парламентов стран – членов ОДКБ при Парламентской ассамблее организации с участием генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася состоялась в Санкт-Петербурге 26 октября. Подробности приводит пресс-служба организации.
На мероприятии обсуждались вопросы совершенствования взаимодействия Парламентской ассамблеи ОДКБ с другими органами организации. Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что в организации придают большое значение участию Секретариата ОДКБ в мероприятиях, проводимых по линии ПА ОДКБ, а руководство Секретариата ОДКБ регулярно участвует в заседаниях ее cовета.
«Парламентское измерение является одной из основ, на которое опирается фундамент нашей организации, и поэтому Секретариат ОДКБ придает важное значение взаимодействию с Парламентской ассамблеей ОДКБ как одному из инструментов укрепления и повышения эффективности деятельности организации», – отметил Станислав Зась. Он добавил, что развитие парламентского измерения стало одним из приоритетов председательства Армении в ОДКБ в 2021–2022 годах.
Председатель Постоянного совета ОДКБ, постоянный и полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов заявил, что ПА ОДКБ играет важную роль в принятии модельных законодательных актов и рекомендаций, способствующих сближению законодательств государств – членов ОДКБ и приводящих их в соответствие с положениями международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ.
«В контексте парламентского измерения важным является сближение и гармонизация национального законодательства государств – членов ОДКБ в сфере обеспечения национальной безопасности с учетом новых вызовов и угроз. Также считаем актуальным развитие парламентской дипломатии ОДКБ для выстраивания диалога на площадках международных парламентских организаций и форумов», – сказал Виктор Биягов.
В рамках встречи была высказана необходимость развивать и эффективно использовать инструмент публичной дипломатии для формирования позитивного имиджа ОДКБ. Кроме того, обсуждались вопросы реализации плана мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности и подготовки юбилейной сессии Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Фото из архива БЕЛТА