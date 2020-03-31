Зарплаты руководства Fiat Chrysler временно снизили на 20—50%

Зарплаты менеджеров автомобильной корпорации Fiat Chrysler временно сокращаются от 20 до 50% из-за ситуации с распространением нового коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на распоряжение гендиректора компании Майка Мэнли.





Зарплата самого Мэнли сокращается на 50%, членов исполнительного совета Fiat Chrysler — на 30%, остальных руководящих сотрудников — на 20%.

По словам главы корпорации, решение принято для защиты финансового благополучия компании и предотвращения увольнения постоянных сотрудников, пишет ТАСС.

Компенсация потерь в зарплатах ожидается не ранее 15 марта следующего года.

18 марта три американские автомобилестроительные корпорации — General Motors, Ford и Fiat Chrysler — временно закрыли все свои заводы в США из-за распространения коронавируса. В общей сложности эта мера коснулась около 150 тыс. сотрудников.

В США, по последним данным, более 161,8 тыс. заразившихся новым коронавирусом, около 3 тыс. летальных исходов и 5644 выздоровевших.