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  2. Зарплаты руководства Fiat Chrysler временно снизили на 20—50%

Зарплаты руководства Fiat Chrysler временно снизили на 20—50%

Зарплаты менеджеров автомобильной корпорации Fiat Chrysler временно сокращаются от 20 до 50% из-за ситуации с распространением нового коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на распоряжение гендиректора компании Майка Мэнли.


Зарплата самого Мэнли сокращается на 50%, членов исполнительного совета Fiat Chrysler — на 30%, остальных руководящих сотрудников — на 20%.

По словам главы корпорации, решение принято для защиты финансового благополучия компании и предотвращения увольнения постоянных сотрудников, пишет ТАСС.

Компенсация потерь в зарплатах ожидается не ранее 15 марта следующего года.

18 марта три американские автомобилестроительные корпорации — General Motors, Ford и Fiat Chrysler — временно закрыли все свои заводы в США из-за распространения коронавируса. В общей сложности эта мера коснулась около 150 тыс. сотрудников.

В США, по последним данным, более 161,8 тыс. заразившихся новым коронавирусом, около 3 тыс. летальных исходов и 5644 выздоровевших.

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Фото: РЕЙТЕР
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