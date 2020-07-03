Заразившаяся коронавирусом жена украинского президента выписалась из больницы

Супруга президента Украины Елена Зеленская, заразившаяся COVID-19, осложнившимся двусторонней пневмонией, выписана из больницы. Об этом сообщили в администрации президента Украины.

Сегодня первая леди Украины выписалась из больницы, она чувствует себя хорошо, говорится в сообщении на странице офиса главы государства в соцсети, но в то же время нуждается в продолжении лечения вызванной вирусом двусторонней пневмонии. Теперь лечение она будет проходить дома.

О госпитализации супруги президента стало известно 16 июня, тесты на коронавирус Владимира Зеленского и его детей дали отрицательный результат.

В Украине, по последним данным, зарегистрировано 46 763 случая заражения COVID-19.