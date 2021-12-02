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  2. Заработал интернет-проект, посвященный преступлениям поляков и литовцев против беженцев

Заработал интернет-проект, посвященный преступлениям поляков и литовцев против беженцев

По материалам книги «Преступления Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства» запущен интернет-проект.  


Этот постоянно обновляемый ресурс станет расширенным продолжением книги – с официальной информацией о происходящем, свидетельствами очевидцев и многочисленными качественными фотоматериалами, наглядно демонстрирующими лживую и бесчеловечную сущность «носителей европейских ценностей и идеалов демократии» – двух стран Европейского союза, непосредственно граничащих с Беларусью. 

Сайт https://whitebook.by/ уже работает и пополняется в режиме реального времени.


Презентация Белой книги о зверствах поляков и литовцев состоялась сегодня в Минске. Издание стало одним из промежуточных результатов широкого общественного расследования преступлений против беженцев. Журналисты ИД «Беларусь сегодня», которые несколько недель без перерыва работали днем и ночью непосредственно на месте событий, продолжают собирать сведения.

Книга появится в продаже в ближайшие дни.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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