Запущен новый проект по защите прав тяжелобольных детей

Белорусский детский хоспис запустил новый проект по защите прав тяжелобольных детей, сообщает БЕЛТА.
Главным образом он ориентирован на защиту и поддержку прав и потребностей детей с тяжелыми формами инвалидности и заболеваниями, которые ограничивают продолжительность жизни. Поддержат более 1,5 тыс. таких детей и их семей со всей страны.
Руководитель проекта Мария Баринова рассказала, что планируется создать сеть региональных специалистов по социальной работе и социальному сопровождению. Будет оказываться помощь независимо от места проживания семьи – внимание уделят даже жителям самых дальних уголков Беларуси. Также разработают национальную систему мониторинга для обеспечения признания и защиты прав и потребностей детей, воспитываемых в интернатах.
Запланированы мероприятия, которые будут реализовываться командой проекта при поддержке национальных консультантов и международных экспертов. Проведут исследования потребностей тяжелобольных детей и их семей. Пройдут образовательные мероприятия для членов команды проекта, лидеров родительских инициатив, специалистов, которые ухаживают на дому за тяжелобольными детьми, медицинского персонала и работников детских интернатных учреждений. Это направлено на улучшение качества оказываемых услуг. В планах также изучение опыта общественного мониторинга интернатных учреждений России, проведение информационных общественных кампаний и многое другое.
Итоги проекта подведут на заключительной конференции, там же представят адаптированную модель защиты прав тяжелобольных мальчишек и девчонок.
"Мы верим, что на момент завершения проекта технический и организационный потенциал служб паллиативной помощи в Беларуси улучшится, а права детей с тяжелыми формами инвалидности будут широко признаны по всей стране", – отметила Мария Баринова.
Проект создаст площадку для обучения, обмена опытом, координации и решения многих актуальных вопросов, связанных с положением тяжелобольных детей с инвалидностью для всех заинтересованных сторон: представителей органов государственной власти, общественных организаций, работающих в социальной сфере, родительских сообществ, представительств международных организаций в Беларуси, СМИ.
Проект финансируется Европейским союзом и реализуется в партнерстве с благотворительной организацией HealthProm (Великобритания), а также местными партнерами – просветительским правозащитным учреждением "Офис по правам людей с инвалидностью", Могилевским областным отделением Республиканского общественного объединения "Белорусский детский фонд" и Республиканским общественным объединением родителей недоношенных детей "Рано".
Фото: pixabay.com
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Запущен новый проект по защите прав тяжелобольных детей
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