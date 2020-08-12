Запрет на торговлю пиротехникой ввели в Беларуси

Введение запрета предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 августа 2020 года № 475 "Об обороте пиротехнических изделий". Документ вступил в силу с 12 августа.

В Беларуси вводится запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Как отметили в МАРТ, документ вступил в силу с 12 августа:

– В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси.