Заполнена последняя вакансия в ростере сборной Беларуси на чемпионат мира по хоккею

К национальной сборной по хоккею, которая готовится к мировому первенству, присоединился нападающий Алексей Протас, выступающий в АХЛ за «Херши». Таким образом, состав команды на ЧМ-2021 принял окончательный вид. В заявку попали 28 хоккеистов: три вратаря, десять защитников и пятнадцать нападающих.
Фото: hockey.by
Голкиперы: Алексей Колосов, Дэнни Тэйлор (оба – «Динамо», Минск, КХЛ), Константин Шостак («Северсталь», Череповец, КХЛ).
Защитники: Андрей Антонов («Юность», Минск), Ник Бэйлен («Трактор», Челябинск, КХЛ), Степан Фальковский, Дмитрий Знахаренко, Илья Шинкевич, Илья Соловьев, Владислав Еременко (все – «Динамо», Минск, КХЛ), Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (оба – «Салават Юлаев», Уфа, КХЛ), Кристиан Хенкель («Ак Барс», Казань, КХЛ).
Нападающие: Егор Шарангович («Нью-Джерси Девилз», НХЛ), Андрей Белевич («Торпедо», Нижний Новгород, КХЛ), Джефф Платт («Салават Юлаев», Уфа, КХЛ), Артем Демков («Динамо», Минск, КХЛ), Франсис Паре, Никита Комаров (оба – «Авангард», Омск, КХЛ), Шейн Принс («Автомобилист», Екатеринбург, КХЛ), Владислав Кодола («Северсталь», Череповец, КХЛ), Сергей Костицын («Братислава Кэпиталс», Словакия, ICEHL), Герман Нестеров («Гомель»), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович (все – «Юность», Минск), Данила Климович («Минские зубры», высшая лига), Алексей Протас («Херши», АХЛ).
Пресс-служба Федерации хоккея Беларуси сообщает, что Протас дозаявлен для участия в чемпионате мира под 12-м номером, но пока не имеет права тренироваться вместе с командой, так как должен отбыть трехдневный карантин, на протяжении которого Алексею запрещено покидать номер гостиницы. Начать тренироваться со всеми остальными Алексей Протас сможет 21 мая, а играть – с 24 мая.
На групповом этапе ЧМ в Риге сборная Беларуси сыграет в группе «А». Предстоит последовательно встретиться со словаками (21 мая), шведами (23 мая), чехами (24 мая), британцами (26 мая), датчанами (28 мая), швейцарцами (30 мая) и россиянами (1 июня).
Октет «В» составят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
По итогам групповой стадии в плей-офф отберутся по четыре сборные из каждой группы. И далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе.
В позапрошлом году чемпионат мира по хоккею выиграли финны, в финале сломившие сопротивление канадцев – 3:1. А прошлогодний турнир был отменен в связи с пандемией COVID-19.
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