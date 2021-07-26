Запасной самолет авиакомпании "Белавиа" прилетел в аэропорт "Домодедово" за пассажирами. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото из архива БЕЛТА
В пресс-службе «Белавиа» рассказали, что запасной борт уже готовится к вылету в Анталию.
Напомним, сегодня самолет Boeing 737, который летел из Минска в Анталию рейсом "Белавиа" BRU9215, подал сигнал бедствия над Белгородской областью. Изначально борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка, однако впоследствии пилот изменил курс на Москву.
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Запасной борт "Белавиа" прибыл в "Домодедово"
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