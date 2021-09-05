Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация

Море от автодрома отделяет лишь узкая набережная

Набережная Зандфорта пестрит оранжевым цветом

Ковид и трафик преподносят сюрпризы

Праздник без масок у трибун автодрома

Пилоты “Уильямс” отжигают!

На радость зрителям

Макс Ферстаппен завоевал свой 9-й поул в карьере

Фанатка Макса Ферстаппена из ... Северного Кавказа

В прошлом году из-за пандемии ковида первый в новой истории Зандфорта Гран-при планировали провести без зрителей, но жесткие меры карантина не позволили этого сделать. Зато в этом году голландцы, как говорится, получили все сполна.Попав в сегодняшнюю атмосферу нидерландского автодрома, совершенно забываешь о пандемии. Полное ощущение того, что вернулся на пару лет назад, когда о Covid-19 и слыхом никто не слыхивал. Возбужденные радостные лица, потрясающая дружеская обстановка несмотря на присутствие рядом зрителей, болеющих за других пилотов, доброжелательность персонала Гран-при и волонтеров на каждом углу. Бросается в глаза очень редкое присутствие масок, хотя по-прежнему строгое требование при входе на автодром: наличие недавнего отрицательного теста, полная вакцинация либо сертификат о наличии антител в крови. А в пресс-центре – маски обязательны при любом перемещении. Лишь на рабочих местах и во время приема пищи журналистам и фотографам можно снимать маски. FIA как всегда консервативна в плане соблюдения однажды принятых мер. Так сказать, имидж активного борца против коронавируса.Голландский гонщик на голландском автодроме, да еще и в претендентах на победу и чемпионский титул. Что может быть более домашним в таких условиях? Северное море, небольшими волнами омывая слегка оранжевого цвета песок, полощется прямо у подножья плато, на котором рядом с песчаными дюнами расположилась трасса. Оранжевое солнце, словно играя отражением множества оранжевых маек местных фанатов на трибунах, сразу напомнило мне детскую песенку про “оранжевые солнце, море и верблюда”. От обилия национального голландского цвета просто рябило в глазах. И это при том, что на государственном флаге Нидерландов как и в России, и во Франции – бело-красно-синий триколор. То есть ничего общего с оранжевым.Каких-то особых строений на автодроме в Зандфорте нет. То есть глазу, как говорится, зацепиться не за что. Не то, что, скажем, в Баку, где присутствуют стены старинного города, или в Сочи, где трасса гармонично вписана в Олимпийский комплекс с видами горных вершин Кавказа. И тем не менее, Зандфорт весьма интересен в его нынешнем исполнении. Чего стоит хотя бы 3-й поворот, сделанный с уклоном, превышающим 18 градусов?! Бэнкинг. Почти как на гоночных овалах.И все же мест для обгона не так уж и много. Приходится ждать, когда впереди едущий соперник ошибется в пилотировании и вылетит с трассы. Асфальтных зон безопасности здесь мало. А раз есть гравийные, значит будут и сходы. Во всяком случае, именно об этом подумалось при первом моем знакомстве с автодромом. С учетом этих особенностей трудно переоценить роль результатов квалификации, когда пилоты, чтобы определить порядок построения на гонку, должны проехать как можно быстрее один свой круг длиной 4259 м. Причем, повторить это для первой десятки придется не менее трех раз, как раз по количеству серий, на которые делится формат нынешней квалификации.Утром в субботу стало известно, что ветерана Кими Райкконена команда “Альфа Ромео” вынуждена заменить. У финского гонщика при отсутствии всяких симптомов заболевания неожиданно показал “плюс” стандартный тест на коронавирус. И это именно в пятницу, когда пилот объявил об окочании своей карьере в конце этого сезона. И если соотечественники Кими, приехавшие сюда из Финляндии, чтобы поддержать будущего пенсионера, расстроились, то вот польские фанаты напротив обрадовались этой новости. И не потому, что им так безразлично здоровье завершающего свою формульную карьеру ветерана. А потому, что на замену ему выехал на трассу в квалификации Роберт Кубица.Польский гонщик, имея в своем распоряжении лишь утреннюю субботнюю практику, вряд ли мог рассчитывать на хороший результат. Ему удалось опередить лишь пару пилотов из команды “Хаас”, которые традиционно оказались в хвосте таблицы в соответствии со своим устоявшимся положением аутсайдеров.Но с другой стороны, Роберту можно было и не очень расстраиваться, поскольку он будет в воскресной гонке стартовать рядом с 4-кратным немецким чемпионом. Дело в том, что Себастьян Феттель в решающий момент на быстром круге “споткнулся” о пару дебютантов американской команды, выяснявших между собой отношения на трассе. И совсем неожиданно для себя немецкий пилот оказался в самом низу таблицы результатов.Трафик помешал и Серхио Пересу. Похоже, получив на прошлой гонке подписанный контракт на следующий сезон, мексиканец не очень-то и стремится теперь помогать своему товарищу по команде в борьбе за чемпионский титул. Перес не успел начать свой быстрый круг, поскольку клетчатый флаг окончания времения первого сегмента взлетел над финишной линией за секунду до того, как разогнавшаяся в последнем повороте машина “Ред Булл” пересекла эту черту.В австрийской “конюшне” конечно, расстроились таким показательным выступлением их гонщика, но решили воспользоваться ситуацией, чтобы поставить на болид мексиканца новый мотор, превысив положенный лимит. Раз уж в конце пелотона, то опускаться дальше уж некуда, значит можно и последствия штрафа за неплановую замену двигателя снизить до минимума.Когда тебя во время гоночного уик-энда показывают мало по телевидению, то надо что-то придумать. Очевидно, гонщики британской команды так и решили сделать, чтобы привлечь к себе внимание телекамер. Сначала появление “красных флагов” спровоцировал Джордж Рассел. Стремясь во что бы то ни стало снова квалифицироваться в “десятке” лучших, британский пилот не удержал болид на траектории в начале последнего перед выходом на стартовую прямую поворота. Как и в Монако, убирать здесь вылетевшие с трассы машины весьма опасно. И лишь красные флаги помогают это сделать без риска для здоровья гонщиков.Отдадим должное Расселу. Он упростил жизнь маршалам и выбрался из гравия своим ходом, сорвав апплодисменты публики.А вот его напарнику повезло меньше. Николас Латифи доставил хлопот своим механикам, а заодно и тем гонщикам, которые не успели завершить свою последнюю попытку пройти быстрый круг. После повторных красных флагов, вывешенных в результате схода канадца, сегмент решили не продолжать.Тут уж явно не повезло Ландо Норрису. Занимая 3-е место в текущем протоколе результатов сезона в личном зачете, британский гонщик команды “МакЛарен” в гонке в Зандфорте будет стартовать лишь 13-м (!).Если бы вы не смотрели последний сегмент квалификации Гран-при Нидерландов, а просто были недалеко от трассы, то вы бы все равно точно определили, кто завоевал поул. Взорвавшийся одобрительным гулом автодром не оставлял никаких сомнений в этом. Макс Ферстаппен с первой же попытки завершающего сегмента поднял конкурентную планку достаточно высоко. А “под клетчатый флаг” он еще раз улучшил собственное же время. Это как раз и позволило голландцу завоевать право быть первым на стартовой решетке.И хотя Льюис Хэмилтон был совсем рядом (претендентов на чемпионский титул разделили всего какие-то 0.058 секунды), Макс сумел уже в 7-й раз в этом сезоне выиграть поул, и главное - “объехать” действующего чемпиона.Второй ряд стартового поля перед гонкой займут “Мерседес” Вальттерри Боттаса и … “Альфа Таури” Пьера Гасли. Похоже, французский гонщик таким образом решил лишний раз доказать своим австрийским работодателям, что они совершили ошибку, подписав не его, а Серхио Переса на следующий сезон в команду “Ред Булл”. Заметим, что напарник француза Юки Цунода на точно такой же машине квалифицировался лишь 15-м.С третьего ряда в гонку уедут пилоты “Феррари”. Шарль Леклер был чуточку быстрее своего испанского напарника. Хорошо еще, что Карлосу Сайнсу вообще удалось выступить в квалификации. Утром в субботу после “объятий” с заграждением у его болида было не так много шансов на восстановление. Но механики итальянской скудерии в этот день были на высоте, успев отремонтировать поврежденную машину.А вот билет со счастливым номером “7” достался Антонио Джовинацци. Без своего именитого напарника итальянец неожиданно поехал очень быстро. А ведь упорные слухи о том, что руководство команды решило перевести своего итальянского пилота в другой чемпионат, начали уже было восприниматься с максимальной достоверностью. Как знать, может быть успешное выступление в предстояей гонке еще спасет формульную карьеру сеньора Антонио? Рядом с ним стартует Эстебан Окон, сумевший на одну позицию опередить своего испанского напарника Фернандо Алонсо.Гонка начнется в 16.00 по минскому времени, и смею вас заверить, что она будет полна интересных событий. Во всяком случае повторения дождевой пассивности этапа в прошлое воскресенье в Бельгии уж точно не будет.