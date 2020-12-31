Заморозка не спасет: как хранить оливье и другие салаты

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Конечно, все стараются, чтобы блюда на праздничном столе понравились всем и никто не остался голодным. Хозяйки так увлекаются, что потом всей семьей несколько дней доедают приготовленное, особенно салаты. Специалист поделился, как легко и эффективно сохранить свежесть блюд.– посоветовал эксперт.Замораживать такие салаты не рекомендуется. Без профессиональной шоковой заморозки сохранить все качества блюда невозможно. Синицын напомнил, что листовые салаты в принципе не подлежат хранению.– посоветовал шеф-повар.Синицын поделился собственным быстрым рецептом заправки "Цезарь" для блюда из салата айсберг: нужно смешать майонез с небольшим количеством пасты мисо ‒ и необычный вкусный соус готов.После новогодних застолий эксперт по здоровому питанию рекомендует «разгрузить организм» ‒ есть как можно больше зелени и других продуктов, которые улучшают метаболизм.