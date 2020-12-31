Многие хозяйки готовят столько, что съесть это невозможно, а выбросить жалко. Эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Конечно, все стараются, чтобы блюда на праздничном столе понравились всем и никто не остался голодным. Хозяйки так увлекаются, что потом всей семьей несколько дней доедают приготовленное, особенно салаты. Специалист поделился, как легко и эффективно сохранить свежесть блюд.
– Оливье и остальные салаты можно хранить 2–3 дня. Первое правило – не заправлять их сразу же, делать это перед подачей. К тому же перед тем, как смешать ингредиенты, их нужно хранить и нарезать отдельно. Соединить их следует перед заправкой, – посоветовал эксперт.
Замораживать такие салаты не рекомендуется. Без профессиональной шоковой заморозки сохранить все качества блюда невозможно. Синицын напомнил, что листовые салаты в принципе не подлежат хранению.
– К таким отнесу хрустящий салат айсберг. Резать его стоит прямо перед подачей на стол. Не делайте таких салатов много, а столько, сколько можете съесть за праздничным застольем, – посоветовал шеф-повар.
Синицын поделился собственным быстрым рецептом заправки "Цезарь" для блюда из салата айсберг: нужно смешать майонез с небольшим количеством пасты мисо ‒ и необычный вкусный соус готов.
После новогодних застолий эксперт по здоровому питанию рекомендует «разгрузить организм» ‒ есть как можно больше зелени и других продуктов, которые улучшают метаболизм.
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Заморозка не спасет: как хранить оливье и другие салаты
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