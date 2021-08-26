Главная Замминистра обороны проведет 28 августа прямую телефонную линию Опубликовано: 26.08.2021 16:41:00 859 Замминистра обороны проведет 28 августа прямую телефонную линию Заместитель министра обороны Андрей Жук проведет прямую линию в субботу, 28 августа. Такая информация опубликована на сайте Министерства обороны. Граждане смогут задать вопросы с 9:00 до 12:00, позвонив по номеру в Минске (8-017) 297-10-22. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Министерство обороны обращения граждан прямая линия Подготовил(а): Виктория НОВИК Написать автору Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ Версия для печати Новости и статьи