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  2. Замминистра обороны проведет 28 августа прямую телефонную линию

Замминистра обороны проведет 28 августа прямую телефонную линию

Заместитель министра обороны Андрей Жук проведет прямую линию в субботу, 28 августа. Такая информация опубликована на сайте Министерства обороны.


Граждане смогут задать вопросы с 9:00 до 12:00, позвонив по номеру в Минске (8-017) 297-10-22.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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