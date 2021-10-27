Замглавы минюста Польши предложил не платить взносы в бюджет Евросоюза

Заместитель министра юстиции Польши Марчин Романовский предлагает не платить взносы в бюджет ЕС и игнорировать решения Суда Европейского союза. Об этом сообщает РИА Новости.
27 октября Суд Европейского союза наложил на Польшу штраф в размере миллион евро в сутки до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Ранее тот же суд наложил на республику штраф в размере 500 тысяч евро в день за отказ от прекращения эксплуатации угольной шахты "Туров" на границе с Чехией.
"Решения Суда ЕС, которые вмешиваются в компетенции польских властей, должны быть проигнорированы. Неизбираемые и недемократические органы ЕС не будут ставить себя выше польского общества и вопреки его демократической воле блокировать реформы", – написал Романовский в Twitter.
"Может быть, приостановка взносов побудит еврократов задуматься?"– задался вопросом он.
В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, представляют угрозу для их независимости и беспристрастности. В свою очередь, КС Польши не посчитал обязательным исполнять решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее, Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Но Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций против Варшавы.