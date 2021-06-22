Заместителем председателя Минского областного суда назначен Олег Лапеко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июня подписал Указ № 235 "О назначении и освобождении судей", сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Глава государства назначил судьей бессрочно и заместителем председателя Минского областного суда Олега Лапеко, судьями этого суда на пятилетний срок – Оксану Выдрину, Викторию Полещук, заместителем председателя Минского городского суда –Татьяну Тупик. В числе назначенных на пятилетний срок судьями экономического суда по Минску Алина Володина, по Минской области – Александр Янцевич, по Гомельской области – Татьяна Батракова.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
Президент также подписал Указ № 236 "О присвоении квалификационных классов судьям".
Фото из архива БЕЛТА
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