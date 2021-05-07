Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко возложил цветы к Вечному огню на Площади Победы накануне 9 мая

Игоря Петришенко особо подчеркнул, что для каждого белоруса 9 мая – это святая дата, которую мы помним подвигами наших дедов и прадедов.Заместитель Премьер-министра с сожалением заметил, что с каждым годом их становится все меньше, и поэтому молодое поколение должно торопиться впитать их любовь к родине, которую ветераны пронесли через всю свою жизнь.Также Игорь Петришенко особо отметил, что в разговоре с ветеранами слышит слова гордости за то, как преобразилась наша страна. По его словам, ветераны видят реальные позитивные результаты того подвига, который они совершили:В свою очередь Ирина Костевич также рассказала, что для нее 9 мая – особый день гордости за то, какой великий подвиг совершил наш народ.Ирина Костевич особо подчеркнула и важность пенсионного обеспечения:Министр труда и социальной защиты отметила, что имеющийся багаж и портфель льгот, гарантий и помощи со стороны государства сегодня действительно значим.- резюмировала Ирина Костевич.