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Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко возложил цветы к Вечному огню на Площади Победы накануне 9 мая

Сегодня заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич возложили цветы к Вечному огню на Площади Победы накануне 9 мая. В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны.
 

Игоря Петришенко особо подчеркнул, что для каждого белоруса 9 мая – это святая дата, которую мы помним подвигами наших дедов и прадедов.
 
- Уже стало хорошей и доброй традицией, что мы накануне этого великого праздника возлагаем венки, посещаем ветеранов. Данное мероприятие также проходит с участием наших ветеранов, которые сейчас проживают в республиканском интернате на государственном обеспечении. Их инициативой было вместе с молодыми людьми осуществить возложение цветов здесь на Площади Победы в святом месте не только для каждого белоруса, но и для всех жителей СНГ. И это крайне важно, что мы сохраняем эту традицию, чтим память каждого погибшего в те тяжелые времена, продолжаем ухаживать за могилами, ежедневно заботиться о живущих с нами ветеранах.
 

Заместитель Премьер-министра с сожалением заметил, что с каждым годом их становится все меньше, и поэтому молодое поколение должно торопиться впитать их любовь к родине, которую ветераны пронесли через всю свою жизнь.
 
- Именно с ними нужно сверять свои поступки, свои действия. В свою очередь мы продолжаем дополнять учебные программы в наших школах, учебных заведениях новыми страницами Великой Отечественной войны с учетом открывающихся фактов, которые появляются благодаря поисковой работе, которую мы активно проводим и не приостанавливаем. Мы ищем и перезахораниваем останки погибших воинов, находим их родственников, чтобы они могли поклониться могилам, где покоятся их предки, которые отстояли Независимость нашей Родины.
 

Также Игорь Петришенко особо отметил, что в разговоре с ветеранами слышит слова гордости за то, как преобразилась наша страна. По его словам, ветераны видят реальные позитивные результаты того подвига, который они совершили:
 
- И вот то, что есть мы, нынешнее и будущее поколения, должны только сохранять и приумножать. В этом сила государства и белорусского народа.
 

В свою очередь Ирина Костевич также рассказала, что для нее 9 мая – особый день гордости за то, какой великий подвиг совершил наш народ.
 
- Не только в канун 9 мая, но и каждый день хочется говорить нашим ветеранам большое спасибо. А те меры государственной поддержки, которые сегодня выстроены, подтверждают наши внимание и заботу каждый день через социальное обслуживание. Мы оказываем им помощь и в быту: приобретаем продукты питания, готовим пищи, занимаемся уборкой дома, после зимы приводим в порядок территорию двора. До 9 мая мы обошли каждого ветерана, чтобы выяснить у них, в чем они нуждаются. К нам обращались с просьбами по ремонту квартир, электропроводки, газового отопления. Такие бытовые вопросы мы взяли на себя для наших ветеранов.
 

Ирина Костевич особо подчеркнула и важность пенсионного обеспечения:
 
- В рамках пенсионного обеспечения сегодня наши ветераны имеют три ежемесячные выплаты: как ветеранам, по возрасту, а также имеют надбавку на уход. Таким образом у нас в среднем ежемесячно дополнительно к пенсии участники Великой Отечественной войны получают от 273 до 410 рублей. Конечно есть и льготы. Это бесплатное медицинское обслуживание, лекарства, санаторно-курортное лечение. Понимая их возраст, а им сегодня сложно бывает посетить санаторий, вместо выезда в такие учреждения предусмотрена ежегодная доплата в десять базовых величин на оздоровление. Также включен и бесплатный проезд, пятидесятипроцентные скидки на коммунальные услуги.
 

Министр труда и социальной защиты отметила, что имеющийся багаж и портфель льгот, гарантий и помощи со стороны государства сегодня действительно значим.
 
- Однако, не все измеряется деньгами. Ветеранам необходимы наши внимание и забота. С ними нужно общаться, они готовы делиться своими воспоминаниями, а наша задача донести молодому поколению их знания, - резюмировала Ирина Костевич.





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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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