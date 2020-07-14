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  2. Заместитель директора Института философии НАН Андрей Дудчик: важно, как мы воспринимаем события

Заместитель директора Института философии НАН Андрей Дудчик: важно, как мы воспринимаем события

Об отношении к происходящему в стране Андрей Дудчик рассказал sb.by:

– Изучение истории и истории философии показывает, что в обществе регулярно возникают темы, которые особенно активно обсуждаются. Так было и 5, и 20, и 100 лет назад.

Например, сейчас много говорят, что после эпидемии коронавируса мир не будет прежним. Но так кажется только нам, современникам. Сегодня стало намного проще доносить любую информацию как через медиа, так и через социальные сети.

Однако наше внимание очень избирательно, и неслучайно современные медиа заостряют какие-то вещи, делают акценты на крайности. А особенность нашего сознания в том, что оно ориентировано на новое, при этом мы не вспоминаем, что было 5 или 10 лет назад.

Та же ситуация и с политикой: это нормально, когда люди интересуются этой темой. Но важны не только сами события, а еще и как мы эти события воспринимаем.
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