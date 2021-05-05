Если не заняться проблемой вовремя, дело может дойти даже до летального исхода. Об этом заявил врач-отоларинголог Юрий Ульянов, пишет издание «Вечерняя Москва».
Медик пояснил: нос призван увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух. Для этого в носу расположены пазухи, которые не функционируют, если он заложен. В таком случае, по словам Ульянова, внутри носа идет воспалительный процесс. А он может привести к опасному заболеванию – синуситу.
– Это воспаление слизистой оболочки пазух носа. Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может «прорваться» в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль. Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозг, и тогда надо спасать человека, – отметил Юрий Ульянов.
Фото: pixabay.com
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Заложенность носа может привести к развитию опасной болезни
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