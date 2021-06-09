Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Законодательные новшества – о наказании несовершеннолетних

Законодательные новшества – о наказании несовершеннолетних

Законом «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» реализован ряд норм, которые направлены на либерализацию, улучшение положения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Об основных положениях, связанных с назначением наказаний тем, кому еще не исполнилось 18 лет, рассказала заместитель министра юстиции Наталья Филиппова:


– Ряд направлений совершенствования законодательства, заданных Концепцией совершенствования юстиции для несовершеннолетних в Беларуси, нашли закрепление в законе. В частности, предлагаются отдельные корректировки, направленные на либерализацию и улучшение положения несовершеннолетних в случае привлечения их к уголовной ответственности.

Наталья Филиппова конкретизировала: изменение статьи 111 УК «Штраф» связано с гуманизацией ответственности несовершеннолетних и направлено на установление единообразного подхода к определению размера штрафа с указанием его минимального предела (самостоятельный заработок (доход) или имущество в размере от пяти до пятидесяти базовых величин). Корректировка статьи 114 УК «Арест» в части увеличения возраста до 16 лет обусловлена тем, что применение ареста к несовершеннолетним с 14-летнего возраста в современной его трактовке уголовно-исполнительным законодательством противоречит требованиям Пекинских правил. В судебной практике арест таким лицам назначается, как правило, в случаях, когда с зачетом содержания под стражей это наказание считается исполненным.

– Корректировка статьи 121 УК «Погашение судимости» обусловлена либерализацией подходов по погашению судимости несовершеннолетних, – продолжает представитель Минюста. – В данном случае предложено снизить сроки погашения судимости в отношении несовершеннолетних, осужденных без назначения наказания, при назначении воспитательных мер принудительного характера и при назначении наказания в виде лишения свободы.

К примеру, погашение судимости несовершеннолетнего, осужденного без назначения наказания, снижено: за преступление, не представляющее большой общественной опасности, – с 6 до 3 месяцев со дня вступления в законную силу приговора суда, за менее тяжкое преступление – с 1 года до 6 месяцев со дня вступления в силу судебного решения.

В свою очередь, погашение судимости лица, не достигшего 18-летнего возраста, осужденного с применением принудительных мер воспитательного характера, снижено: за преступление, не представляющее большой общественной опасности, – с 6 до 3 месяцев со дня вступления в силу приговора, за менее тяжкое преступление – с 1 года до 6 месяцев со дня вступления в силу приговора, а погашение судимости несовершеннолетнего, осужденного к лишению свободы, – за тяжкое преступление – с 3 до 2 лет, за особо тяжкое преступление – с 5 до 4 лет.

Помимо этого, закреплена возможность допроса несовершеннолетних потерпевшего или свидетеля, не достигших шестнадцатилетнего возраста, по уголовным делам о преступлениях против личной свободы, чести и достоинства, жизни и здоровья, половой неприкосновенности или половой свободы в условиях дружественной детям комнаты для допроса.

Эти изменения, подчеркнула замминистра, станут очередным последовательным шагом к либерализации уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Белорусская молодежь принимает участие в международном патриотическом форуме «Мы помним!»
Министр юстиции проведет 18 июня личный прием граждан в Калинковичах
На торгах 9 июня евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Telegram-каналы "Браслаў для жыцця" и "Поставы для жизни" признаны экстремистскими
"Балетное лето в Большом" откроется 11 июня премьерой "Лебединого озера"
Мужчина застрелил двух судебных приставов в Сочи
БЕЛАЗ начал испытания нового аэродромного тягача
В Минске по ул. Наполеона Орды горела квартира – спасены семь человек
Специалист назвал ключевой фактор старения
Автомобиль принцессы Дианы выставили на аукцион за 56 тысяч долларов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бандура и дуда
Законодательные новшества – о наказании несовершеннолетних
В Минске на ул. К. Чорного остановилось движение троллейбусов: некоторые маршруты идут по измененным трассам
Врач рассказал о пользе молочных продуктов из магазина для детей
Более 64 тысяч человек привили от коронавируса в Минске
В Гомельской области горели погрузчик и легковушка
Экономист: если Евросоюз даст Беларуси деньги, то их придется возвращать
В КГК рассказали о контроле за ходом вступительной кампании
Петришенко: для прохождения ЦТ в этом году зарегистрировалось более 62 тысяч абитуриентов
Сотрудники милиции отправились в школьные детские лагеря. Узнали, о чем они рассказывали детям
Погода на 10 июня: кратковременные дожди, грозы и до 27 градусов тепла
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Тонкие оттенки сметья
В России за сутки выявили максимальное с 7 марта число случаев заражения COVID-19
В Мозыре иномарка сбила велосипедиста – он в больнице
Господарик – о позитивном тренде в развитии экономики: это результат целенаправленной работы всех наших производств
В Рязани увеличилось количество пострадавших при пожаре в больнице
"Белоруснефть" планирует перейти на использование станков-качалок собственного производства
ВОЗ выразила обеспокоенность растущей устойчивостью микробов к антибиотикам
Парламентские слушания о совершенствовании национальной системы образования пройдут 10 июня
Коронавирус назвали причиной изменения лейкоцитарной формулы крови
В Минском районе при пожаре погибли двое мужчин
Петришенко: работа каждого пункта централизованного тестирования должна быть безукоризненной
мнение
Николай ЩЕКИН
Судьба и Родина едины
Угадай фильм с Джонни Дэппом по кадру – тест для фанатов
Нетрезвый лидчанин убил своего знакомого и спрятал труп на балконе
Более 1,2 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
В Афганистане вертолет ВВС потерпел крушение, трое военных погибли
Господарик: санкции – это наши новые возможности
Завершены гидроиспытания первого и второго контуров второго энергоблока БелАЭС
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о минировании
Какие прививки можно делать беременным, а какие нельзя?
Стала известна причина пожара в рязанской больнице
"Новогрудок для жизни (чат)" в Telegram признан экстремистским
мнение
Елена ЯСКО
Хавайся в бульбу. Или в... рапс
Кандидат экономических наук: если нас где-то ущемляют, мы должны искать новые пути и рынки
Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе комара
В Новогрудском районе браконьер выловил 40 краснокнижных форелей
Авторы
СКАНИРУЙТЕ