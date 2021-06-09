Законодательные новшества – о наказании несовершеннолетних

Законом «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» реализован ряд норм, которые направлены на либерализацию, улучшение положения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Об основных положениях, связанных с назначением наказаний тем, кому еще не исполнилось 18 лет, рассказала заместитель министра юстиции Наталья Филиппова:
– Ряд направлений совершенствования законодательства, заданных Концепцией совершенствования юстиции для несовершеннолетних в Беларуси, нашли закрепление в законе. В частности, предлагаются отдельные корректировки, направленные на либерализацию и улучшение положения несовершеннолетних в случае привлечения их к уголовной ответственности.
Наталья Филиппова конкретизировала: изменение статьи 111 УК «Штраф» связано с гуманизацией ответственности несовершеннолетних и направлено на установление единообразного подхода к определению размера штрафа с указанием его минимального предела (самостоятельный заработок (доход) или имущество в размере от пяти до пятидесяти базовых величин). Корректировка статьи 114 УК «Арест» в части увеличения возраста до 16 лет обусловлена тем, что применение ареста к несовершеннолетним с 14-летнего возраста в современной его трактовке уголовно-исполнительным законодательством противоречит требованиям Пекинских правил. В судебной практике арест таким лицам назначается, как правило, в случаях, когда с зачетом содержания под стражей это наказание считается исполненным.
– Корректировка статьи 121 УК «Погашение судимости» обусловлена либерализацией подходов по погашению судимости несовершеннолетних, – продолжает представитель Минюста. – В данном случае предложено снизить сроки погашения судимости в отношении несовершеннолетних, осужденных без назначения наказания, при назначении воспитательных мер принудительного характера и при назначении наказания в виде лишения свободы.
К примеру, погашение судимости несовершеннолетнего, осужденного без назначения наказания, снижено: за преступление, не представляющее большой общественной опасности, – с 6 до 3 месяцев со дня вступления в законную силу приговора суда, за менее тяжкое преступление – с 1 года до 6 месяцев со дня вступления в силу судебного решения.
В свою очередь, погашение судимости лица, не достигшего 18-летнего возраста, осужденного с применением принудительных мер воспитательного характера, снижено: за преступление, не представляющее большой общественной опасности, – с 6 до 3 месяцев со дня вступления в силу приговора, за менее тяжкое преступление – с 1 года до 6 месяцев со дня вступления в силу приговора, а погашение судимости несовершеннолетнего, осужденного к лишению свободы, – за тяжкое преступление – с 3 до 2 лет, за особо тяжкое преступление – с 5 до 4 лет.
Помимо этого, закреплена возможность допроса несовершеннолетних потерпевшего или свидетеля, не достигших шестнадцатилетнего возраста, по уголовным делам о преступлениях против личной свободы, чести и достоинства, жизни и здоровья, половой неприкосновенности или половой свободы в условиях дружественной детям комнаты для допроса.
Эти изменения, подчеркнула замминистра, станут очередным последовательным шагом к либерализации уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних.
Фото: БЕЛТА
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Законодательные новшества – о наказании несовершеннолетних
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