Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила «печеньки», которые президент США Джозеф Байден подарил Светлане Тихановской после встречи, с файлами cookie. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
Мария Захарова
«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может», – прокомментировала Мария Захарова.
Она добавила: «Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье. После аллюзии к Гайдару («Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется») приходит более современное прочтение сюжета».
Официальный представитель МИД РФ также написала, что в контексте цитаты ей вспомнились файлы cookies (по-английски это также значит «печенье»). Мария Захарова пояснила: «Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю. Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго».
Фото: ТАСС
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Захарова прокомментировала цитату Тихановской о «печеньках» от Байдена
мнение
Николай ЩЕКИН
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