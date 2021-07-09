Захарова: обвинять Минск в организации потока нелегальных мигрантов в Литву нелепо

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ТАСС

– отметила она.К сожалению, продолжила официальный представитель дипведомства, не оправдались ожидания, что "у Брюсселя и, в частности, у Литвы найдется не то чтобы совесть, о которой уже можно не говорить, но хотя бы какой-то здравый смысл не развивать эту тему в контексте Беларуси, учитывая, что западные страны, которые являются прямыми виновниками массового исхода беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, натворили на миграционном треке".Дипломат напомнила, что Беларусь является "одним из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией и продвигает полезные инициативы в международных организациях". "Именно усилиями Минска во многом удавалось пресекать потоки нелегальных мигрантов, устремляющихся в страны ЕС из неблагополучных регионов, но об этом забыли сегодня в Брюсселе и в целом на Западе", – добавила она.По ее словам, такой результат требовал от Беларуси привлечения серьезных ресурсов к охране границы с соседними государствами, включая Литву, однако в последнее время республика оказалась вынуждена направлять основные усилия "на противодействие попытками вмешательства во внутренние дела вплоть до предотвращения террористических актов".– резюмировала Захарова.