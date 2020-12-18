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Заготовка шишек стартовала на Минщине

Началась сезонная заготовка шишек в 16 лесхозах Минской области, в ближайшее время к ним присоединятся еще три, подсчитала инженер по лесосеменному хозяйству Минского ГПЛХО Лилия Макаревич. Насколько перспективен этот год для получения качественных семян?


Хвойные деревья способны к плодоношению далеко не каждый год.  Есть определенная периодичность: массовые урожайные сезоны у сосны происходят примерно раз в три года, у ели – раз в пять лет. По предварительной оценке, сделанной в сентябре, в этом году у первой культуры в Минском регионе урожай есть. А вот с новогодними красавицами сложнее: часть шишек ели может быть повреждена вредителями или опустеть из-за других неблагоприятных факторов.  

Тем не менее по области в декабре – январе планируется собрать 150 тонн шишек сосны, из них 27 тонн – с улучшенным наследственными свойствами. Последние получают на специально созданных плантациях. По предварительному прогнозу, по лиственницам в этом году в Минском регионе урожая не будет.  Планы по шишкам ели -- 47,8 тонны. В прошлом году лесоводы Минщины заготовили 242 тонны этого сырья с сосны, с ели – всего 8 тонн из-за неурожайного года. Часть лесхозов перерабатывает собранный семенной материал у себя, часть – в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре. Сформированные партии поступают в шишкосушилки, где проверяется их влажность, если нужно, их подсушивают. Затем сырье поступает в сушильную камеру. На дальнейших этапах из шишек извлекают семена, очищают от «крыльев» и закладывают на хранение. Благодаря этому удается ежегодно увеличивать объемы лесовосстановления и лесоразведения в стране.  
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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