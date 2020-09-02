Задержаны участники массовых беспорядков в Минске

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Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 27-летнего минчанина, который участвовал в избиении омоновца.По словам задержанного, вечером 9 августа он вышел на улицу, чтобы высказать недовольство результатами прошедших в стране выборов. Напротив Дворца спорта увидел толпу агрессивно настроенных митингующих, которые устроили драку с сотрудниками ОМОНа из оцепления. Минчанин решил внести свою «лепту» в общий беспорядок: повалив одного из сотрудников на землю, нанес ему несколько ударов ногами. Когда милиционера стали избивать еще с десяток «революционеров», молодой человек ретировался.Другой задержанный, 33-летний безработный, вышел на улицу 9 августа с металлической трубой в руках. В районе стелы «Минск – город-герой» он также присоединился к агрессивным митингующим.Кроме того, установлена личность еще одного активного участника массовых беспорядков, который на своих страницах в социальных сетях призывал «резать и убивать» сотрудников милиции. 25-летний бывший спортсмен, ныне грузчик, был в первых рядах протестующих: тех, кто в районе станции метро "Пушкинская" устраивал «сцепки» и оказывал активное сопротивление силам правопорядка.Каждый из этих троих сейчас раскаивается в содеянном. Но по закону все равно придется отвечать: они признаны подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному управлением Следственного комитета по Минску за организацию массовых беспорядков.Видео: МВД