Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины, труп которого был обнаружен в реке Ясельда

– уточняется в сообщении ведомства.По подозрению в совершении преступления задержаны 33-летняя бывшая супруга погибшего, их 15-летний сын, а также нынешний 41-летний сожитель женщины. С их участием проводятся следственные действия.Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по п. 15 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное группой лиц) УК.Фото УСК по Брестской области