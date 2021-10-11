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Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины, труп которого был обнаружен в реке Ясельда

9 октября рыбаки в реке Ясельда на территории Ивановского района обнаружили утонувшего мужчину. Спасатели доставили на берег тело 36-летнего местного жителя. Подробности случившегося сообщаются в Telegram-канале Следственного комитета


– Предварительно установлено, что смерть сельчанина носит криминальный характер. Было осмотрено место происшествия, изъяты предметы, по которым будут проведены экспертные исследования. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, – уточняется в сообщении ведомства. 

По подозрению в совершении преступления задержаны 33-летняя бывшая супруга погибшего, их 15-летний сын, а также нынешний 41-летний сожитель женщины. С их участием проводятся следственные действия.

Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по п. 15 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное группой лиц) УК. 

Фото УСК по Брестской области 
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