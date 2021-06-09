Задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве: при обыске у них обнаружено более 100 тысяч долларов

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12 января с иностранного номера заявителю, жителю Дзержинского района, в мессенджере Viber позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка. Они действовали по распространенной схеме – сообщили о попытке кражи денег со счета. Обманом мошенники узнали реквизиты банковских карт и коды из СМС-сообщений. Мужчина не обратил внимание, что звонили с иностранных номеров, в итоге он лишился BYN 11 тысяч. Милиционеры задержали подозреваемых – россиянина и троих белорусов (всем от 20 до 40 лет).Во время обысков у фигурантов обнаружено более 100 тыс. долларов. Их принадлежность сейчас устанавливается. По оперативной информации, валюта добыта преступным путем, поэтому сейчас криминальный квартет проверяется на причастность к аналогичным фактам.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере.Видео МВД