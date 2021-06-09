Мужчина поверил мошенникам и лишился 11 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержали россиянина и троих белорусов. Во время обысков у фигурантов было обнаружено более ста тысяч долларов. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Во время обысков у фигурантов обнаружено более 100 тыс. долларов. Их принадлежность сейчас устанавливается. По оперативной информации, валюта добыта преступным путем, поэтому сейчас криминальный квартет проверяется на причастность к аналогичным фактам.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере.
Видео МВД
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Задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве: при обыске у них обнаружено более 100 тысяч долларов
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