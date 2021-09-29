Задержана группа автоворов из Молодечненского района

С начала сентября на территории Минской и Гродненской областей была совершена серия угонов и краж из автомобилей. Подозреваемые совершали противоправные деяния в Ошмянах, Сморгони, Логойске, Смолевичах, Жодино, Борисове, Дзержинске, Мяделе, Молодечно, Минске и Минском районе. На днях оперативники уголовного розыска областного УВД задержали злоумышленников.Ими оказались трое жителей Молодечненского района в возрасте от 18 до 23 лет. Причем у каждого из них уже есть судимость за аналогичное преступление.В этот раз фигуранты более тщательно продумали конспирацию: отправлялись "на дело" в перчатках и масках, выключали мобильные телефоны. Населенный пункт выбирали непосредственно перед отъездом туда и подальше от своего места жительства. Преступления совершали глубокой ночью, передвигаясь на автомобиле BMW, принадлежащем одному из подозреваемых.Из салонов и багажников вскрытых авто они выносили ценные вещи, магнитолы и акустику, инструменты, а также топливо и аккумуляторы. Добычу сбывали через друзей и знакомых, вырученные деньги тратили на спиртное, после чего снова отправлялись на промысел.Если автомобиль жертвы удавалось завести, ради забавы угоняли его, сменяя друг друга за рулем. После таких поездок они разбивали машину, специально врезаясь на ней в различные препятствия или "прыгая" по выбоинам и канавам. Затем просто оставляли. Один раз они даже подожгли угнанный автомобиль.Сыщики установили связи задержанных со скупщиками краденого. Часть похищенного изъята, продолжаются проверочные мероприятия. Сегодня известно минимум о пяти угонах и тридцати кражах из автомобилей, совершенных фигурантами. Возбуждены уголовные дела.Фото МВД