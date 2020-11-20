Задержана администратор деструктивных телеграм-каналов

Правоохранители задержали 33-летнюю безработную жительницу столицы, которая администрировала несколько деструктивных телеграм-каналов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Речь идет о таких каналах, как «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь Головного Мозга» и «Элехтарат». Подозреваемая также управляла пабликом «Европейская Беларусь» и активно сопровождала его в соцсетях. За это каждый месяц она получала примерно BYN 600 от главного координатора.
Участники перечисленных сообществ выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, протестовать и оказывать сопротивление милиции. В чатах также публикуются оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей, информация, направленная на дестабилизацию обстановки в обществе.
В ходе обыска квартиры минчанки изъято шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флеш-накопитель, крупная сумма в иностранной валюте, банковская платежная карточка и протестная атрибутика.
Женщина признана подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках. Сейчас она активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.
Работа по изобличению модераторов и администраторов радикальных телеграм-каналов продолжается.
Видео: МВД
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