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  2. Задача номер один – посеять озимые в течение недели. Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода

Задача номер один – посеять озимые в течение недели. Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода

Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 24 сентября заслушал подробный доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко о ситуации, складывающейся в сельском хозяйстве в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


В числе основных обсуждаемых проблемных вопросов – затянувшийся сев озимых культур и замедление темпов уборки урожая картофеля, в некоторых районах – сахарной свеклы, а также кукурузы на силос.

По итогам доклада Александр Лукашенко дал ряд поручений. В частности, Правительству и главе Минсельхозпрода совместно с губернаторами необходимо активизировать сельскохозяйственные работы и, если возможно, вести сев озимых в том числе до позднего вечера, а где имеется возможность – и ночью. Задача номер один – посеять озимые в течение недели.

Также министру и Правительству поручено через неделю на совещании у Главы государства доложить о результатах проделанной работы.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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