Задача номер один – посеять озимые в течение недели. Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода

В числе основных обсуждаемых проблемных вопросов – затянувшийся сев озимых культур и замедление темпов уборки урожая картофеля, в некоторых районах – сахарной свеклы, а также кукурузы на силос.По итогам доклада Александр Лукашенко дал ряд поручений. В частности, Правительству и главе Минсельхозпрода совместно с губернаторами необходимо активизировать сельскохозяйственные работы и, если возможно, вести сев озимых в том числе до позднего вечера, а где имеется возможность – и ночью. Задача номер один – посеять озимые в течение недели.Также министру и Правительству поручено через неделю на совещании у Главы государства доложить о результатах проделанной работы.