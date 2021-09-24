Задача номер один – посеять озимые в течение недели. Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода

Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 24 сентября заслушал подробный доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко о ситуации, складывающейся в сельском хозяйстве в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В числе основных обсуждаемых проблемных вопросов – затянувшийся сев озимых культур и замедление темпов уборки урожая картофеля, в некоторых районах – сахарной свеклы, а также кукурузы на силос.
По итогам доклада Александр Лукашенко дал ряд поручений. В частности, Правительству и главе Минсельхозпрода совместно с губернаторами необходимо активизировать сельскохозяйственные работы и, если возможно, вести сев озимых в том числе до позднего вечера, а где имеется возможность – и ночью. Задача номер один – посеять озимые в течение недели.
Также министру и Правительству поручено через неделю на совещании у Главы государства доложить о результатах проделанной работы.