Многие замечали рядом с селектором автоматической коробки передач кнопку Shift lock, однако мало кто знает, для чего она предназначена. А ведь кнопка является частью механизма, необходимого для экстренных ситуаций, сообщает RG.RU.
Если мотор не заводится, то автомат не позволяет менять режимы. Причина кроется в фиксаторе, который защищает от ненамеренного переключения трансмиссии. Система эта электронная и включается при нажатии педали тормоза и работающем двигателе.
Когда мотор выключен, фиксатор защищает от случайного перевода селектора из одного положения в другое, чтобы автомобиль не откатился под горку. Когда мотор сломан, эта функция блокирует переключение режима на нейтраль.
Иногда при заведенном двигателе случается такое, что селектор передвинуть не получается. Причина может крыться в сбое, который произошел в электронике, или в перегоревшем предохранителе.
Водитель начинает тянуть селектор с усилием, что может привести к поломке механизма переключения режимов. После этого авто придется везти на эвакуаторе в сервис, где его будет ожидать дорогостоящий ремонт.
Кнопка Shift lock предназначена конкретно для таких ситуаций. Она находится возле рукоятки АКПП и может быть спрятана под крышкой, чтобы водитель случайно не нажал на нее.
Пластиковую крышку нужно подцепить ножом или отверткой, после нажать на эту кнопку. Селектор легко переведется в нейтральное положение, после чего машину можно будет отбуксировать в гараж или сервис.
Кнопка также может пригодиться, если автомобиль заглохнет на оживленном перекрестке. При помощи Shift lock машину можно будет убрать с проезжей части ближе к обочине.
Фото: pixabay.com
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Зачем нужна кнопка Shift lock рядом с коробкой передач
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