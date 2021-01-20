Житель Смолевичского района получил 3 месяца ареста за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает служба информации прокуратуры Минской области.
Фото носит иллюстративный характер
По данным следствия, местный житель обратился к мужчине с просьбой помочь избавиться от собственной собаки. Причиной такой просьбы стало то, что на питомца жаловались соседи, по словам которых, животное душило кур. В качестве вознаграждения обещал спиртное.
23 августа прошлого года сельчанин привел собаку за стройку вблизи агрогородка Курково. Там, при помощи закрепленного за металлоконструкцию поводка удушил животное и оставил его в повешенном состоянии. Завершив дело, он вернулся к хозяину убитой собаки за обещанной «платой».
Установить личность подозреваемого удалось благодаря камерам видеонаблюдения, которые были размещены на гаражах рядом со стройкой.
В суде обвиняемый признал свою вину в полном объеме.
Фото: pixabay.com
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За жестокое обращение с животным житель Смолевичского района получил 3 месяца ареста
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