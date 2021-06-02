Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 45,8 млн рублей, или 10,2% в фактическом исчислении. Об этом сообщили в пресс-центре областной инспекции Министерства по налогам и сборам.
Фото: pixabay.com
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 181,3 млн рублей, или 36,6%; налога на добавленную стоимость – 79,8 млн рублей (16,1%); налога на прибыль – 46,5 млн рублей (9,4%); дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 33,3 млн рублей (6,7%); налога при упрощенной системе налогообложения – 29,9 млн рублей (6,0%).
В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», ООО «Кронохем», Могилевский филиал РУП «Белтелеком» и другие. Удельный вес платежей крупных предприятий со стабильной экономикой составил 20,6% от общих поступлений в бюджет области.
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За январь – апрель в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 495,3 млн рублей
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