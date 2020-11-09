40-летний ранее судимый житель Светлогорска подозревается в вымогательстве у земляка денег и причинении ему тяжких телесных повреждений, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
В конце октября сотрудники гомельского облуправления ГУБОПиК МВД задержали подозреваемого.
Все началось с, казалось бы, безобидной просьбы помочь. 30-летний горожанин согласился помочь своему 40-летнему приятелю и оформил ему заказ в интернет-магазине. Но по непонятным причинам товар до адресата не дошел - мужчина потребовал вернуть деньги. Помощник отказался возвращать. Устное требование "подкрепил" избиением должника и нанес ему телесные повреждения.
Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья потерпевшего.
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За вымогательство и избиение задержан криминальный авторитет
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