За участие в "марше пенсионеров" молодому человеку заплатили 40 рублей

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Павлу Лесовскому 25 лет. Живет в Минске, здесь и на протесты ходит. Вот фрагмент разговора с ним после задержания.– спрашивает сотрудник правоохранительных органов.– отвечает горожанин.С ним, не скрывает, митингует постоянно.– был вопрос.