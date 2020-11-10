Такой молодой, а уже "пенсионер". Вчера на протестном "марше пенсионеров" был задержан молодой человек. Он рассказал, что часто протестует с БЧБ-полотном и что платят ему за это по 40 рублей.
Павлу Лесовскому 25 лет. Живет в Минске, здесь и на протесты ходит. Вот фрагмент разговора с ним после задержания.
– В митингах несанкционированных участвуете? – спрашивает сотрудник правоохранительных органов.
– Участвую, – отвечает горожанин.
– Что делали в минувший понедельник?
– Стоял на "митинге пенсионеров" на Якуба Коласа.
– Что у вас было в руках? С чем вы ходите на митинги?
–С флагом БЧБ.
С ним, не скрывает, митингует постоянно.
– Кто-нибудь платит вам за это? – был вопрос.
- Да. Незнакомый мне человек. Он подходит на митинге, передает деньги и быстренько уходит.
– Какую сумму он вам передает?
– 40 рублей.
– Что он говорит? Для чего это?
– Чтобы поддерживать митинги.
– Лозунги антигосударственные высказываете?
– Только "Жыве Беларусь!".
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За участие в "марше пенсионеров" молодому человеку заплатили 40 рублей
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