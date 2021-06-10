За сутки в Беларуси зарегистрированы 966 пациентов с COVID-19, выписаны 1191

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 402 819 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 395 463 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2949 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 17 187 тестов. Всего в стране проведено 6 483 352 теста.Более 656 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 358 тысяч прошли полный курс вакцинации.