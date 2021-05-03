За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 648. Такой статистикой поделилось в Telegram-канале Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 361 897 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 352 464 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2572 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 8238 тестов. Всего в стране проведено 5 895 273 теста.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 648
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